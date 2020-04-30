 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКастовое общество. Как власть создает проблемы заробитчанами и бережет олигархов

Кастовое общество. Как власть создает проблемы заробитчанами и бережет олигархов


фото: reuters
В Украине все больше не престижно зарабатывать честным трудом, но всегда почетно быть олигархом

Последняя неделя, когда друзьям власти можно все, а украинские заробитчане должны пройти семь кругов ада, чтобы по уже заключенному контракту уехать на работу за границу - убеждают, что что-то где-то пошло не так.

29 апреля группа украинцев  почти 10 часов  не могла вылететь на работу в Великобританию. Потому что украинские олигархи хотят торговать украинцами  через правительство как живой силой. На фоне бешеного скандала и разъяренных работников, которые за билеты отдали по 300 долларов при обычной их стоимости в 150 - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отпускать работать за границу будут только при условии не менее трехмесячного контракта, да и то не всегда. А решать, поедете ли вы теперь за границу работать теперь будет специальное управление при правительстве.

null

По сути Денис Шмыгаль показывает нам "управление государством" только два неполных месяца, а уже наговорился на проклятия до седьмого колена. Ведь несмотря на попытки загнать всех на несуществующие строительства дорог за 6000 гривен в месяц - премьер-министру стоит напомнить, что крепостное право на территории современной Украины было отменено еще манифестом царя Александра II от 3 марта 1861 года.

А отмена рейсов по заказу работодателей Великобритании за 2 часа бьет исключительно по имиджу государства и таких деятелей, как товарищ Шмыгаль. Да и вообще является неконституционной. Потому что правительство вообще не имеет права вмешиваться в трудовые отношения граждан Украины с нерезидентами.

Теперь несколько слов о том, почему возникли вопросы с рейсом Киев-Лондон. Автор этих строк обратилась лично к министру инфраструктуры Владиславу Криклию за объяснениями. Министр честно признал, что "такие запреты во времена неработающего малого и среднего бизнеса точно суицид". И добавил, что в условиях карантина, решают лететь или нет рейсам - еще и СБУ, МВД, а МИД должно подать списки спецрейсов.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба почему-то считает, что работникам не стоит лететь за границу на заработки, поэтому в конце межправительственные трудности коммуникации вылились в скандал.

null

На самом деле ЗЕ-власти не стоит слить два миллиона работников. Ведь не так давно

Нацбанк Украины отчитался, что в 2019 году наши трудовые мигранты перечислили в Украину 12 млрд долларов. А Всемирный банк несколько дней назад назвал сумму 16 млрд долларов. Это не кредит, а валютное вливание в экономику Украины.

Сам же Владимир Зеленский очень хочет привлечь в при лучших раскладах до  10 млрд долларов кредитов.

В условиях безденежья и кризиса - надо думать, чтобы именно заробитчане в условиях безденежья дома не пошли выносить ЗЕ-власть, которая не умеет ничего, кроме как  ставить палки в колеса. Другое дело, когда речь идет о ситуативных союзниках  любой власти как Александр Герега. Во времена Януковича он голосовал за диктаторские законы, во времена Порошенко получил орден "За заслуги", а ныне Офис президента Украины встречает самолет с его товарами на официальном уровне. По сути самолеты, о которых ежедневно отчитывается Офис президента, с красивыми фотками и записями видео возят грузы для "Эпицентра". Об этом не стесняется говорить в письмах к мэру Киева сам Герега.

Офис президента такой фейл не волнует, потому что это работникам честно работать у нас нельзя, а если ты такой важный бизнесмен и орденоносец как Герега, то президент лично привезет вам товары из Китая. Бортом "Мрии". По сути люди, которые обещали стране новые лица, борьбу с коррупцией и олигархами и помощь всем, кто хочет работать - лишь усугубили разделение украинского общества на касты. В кастовом обществе работники и их семьи должны зависеть от правительства олигархического понимания, а богатые бизнесмены могут использовать президента как миттер-гриттера, а его офис как курьеров.

Я не завидую Зеленскому, потому что такие бизнесмены как Александр Герега легко меняют службы доставки и новых хозяев. А вот команде власти надо будет подумать о будущем трудоустройстве, когда заробитчанам лопнет терпение - и они придут забивать двери на Банковой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать