Кастовое общество. Как власть создает проблемы заробитчанами и бережет олигархов

30 апреля, 2020, 12:17

В Украине все больше не престижно зарабатывать честным трудом, но всегда почетно быть олигархом

Последняя неделя, когда друзьям власти можно все, а украинские заробитчане должны пройти семь кругов ада, чтобы по уже заключенному контракту уехать на работу за границу - убеждают, что что-то где-то пошло не так.

29 апреля группа украинцев почти 10 часов не могла вылететь на работу в Великобританию. Потому что украинские олигархи хотят торговать украинцами через правительство как живой силой. На фоне бешеного скандала и разъяренных работников, которые за билеты отдали по 300 долларов при обычной их стоимости в 150 - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отпускать работать за границу будут только при условии не менее трехмесячного контракта, да и то не всегда. А решать, поедете ли вы теперь за границу работать теперь будет специальное управление при правительстве.

По сути Денис Шмыгаль показывает нам "управление государством" только два неполных месяца, а уже наговорился на проклятия до седьмого колена. Ведь несмотря на попытки загнать всех на несуществующие строительства дорог за 6000 гривен в месяц - премьер-министру стоит напомнить, что крепостное право на территории современной Украины было отменено еще манифестом царя Александра II от 3 марта 1861 года.

А отмена рейсов по заказу работодателей Великобритании за 2 часа бьет исключительно по имиджу государства и таких деятелей, как товарищ Шмыгаль. Да и вообще является неконституционной. Потому что правительство вообще не имеет права вмешиваться в трудовые отношения граждан Украины с нерезидентами.

Теперь несколько слов о том, почему возникли вопросы с рейсом Киев-Лондон. Автор этих строк обратилась лично к министру инфраструктуры Владиславу Криклию за объяснениями. Министр честно признал, что "такие запреты во времена неработающего малого и среднего бизнеса точно суицид". И добавил, что в условиях карантина, решают лететь или нет рейсам - еще и СБУ, МВД, а МИД должно подать списки спецрейсов.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба почему-то считает, что работникам не стоит лететь за границу на заработки, поэтому в конце межправительственные трудности коммуникации вылились в скандал.

На самом деле ЗЕ-власти не стоит слить два миллиона работников. Ведь не так давно

Нацбанк Украины отчитался, что в 2019 году наши трудовые мигранты перечислили в Украину 12 млрд долларов. А Всемирный банк несколько дней назад назвал сумму 16 млрд долларов. Это не кредит, а валютное вливание в экономику Украины.

Сам же Владимир Зеленский очень хочет привлечь в при лучших раскладах до 10 млрд долларов кредитов.

В условиях безденежья и кризиса - надо думать, чтобы именно заробитчане в условиях безденежья дома не пошли выносить ЗЕ-власть, которая не умеет ничего, кроме как ставить палки в колеса. Другое дело, когда речь идет о ситуативных союзниках любой власти как Александр Герега. Во времена Януковича он голосовал за диктаторские законы, во времена Порошенко получил орден "За заслуги", а ныне Офис президента Украины встречает самолет с его товарами на официальном уровне. По сути самолеты, о которых ежедневно отчитывается Офис президента, с красивыми фотками и записями видео возят грузы для "Эпицентра". Об этом не стесняется говорить в письмах к мэру Киева сам Герега.

Офис президента такой фейл не волнует, потому что это работникам честно работать у нас нельзя, а если ты такой важный бизнесмен и орденоносец как Герега, то президент лично привезет вам товары из Китая. Бортом "Мрии". По сути люди, которые обещали стране новые лица, борьбу с коррупцией и олигархами и помощь всем, кто хочет работать - лишь усугубили разделение украинского общества на касты. В кастовом обществе работники и их семьи должны зависеть от правительства олигархического понимания, а богатые бизнесмены могут использовать президента как миттер-гриттера, а его офис как курьеров.

Я не завидую Зеленскому, потому что такие бизнесмены как Александр Герега легко меняют службы доставки и новых хозяев. А вот команде власти надо будет подумать о будущем трудоустройстве, когда заробитчанам лопнет терпение - и они придут забивать двери на Банковой.