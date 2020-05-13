Правительство смягчило условия пребывания в парках и на летних площадках кафе и ресторанов
13 мая, 2020, 16:03
Кабинет министров Украины смягчил условия пребывания в парках и на летних площадках в рамках ослабления карантинных мероприятий, поэтому на летних террасах будет разрешено находиться вчетвером, а передвигаться по улице - группами до восьми человек
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Правительство поддержало инициативу министра здравоохранения Максима Степанова по увеличению количества посетителей летних террас - с двух до четырех человек, при условии соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических рекомендаций.
Отмечается, что на летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет.
Кроме того, Кабмин поддержал инициативу Максима Степанова увеличения количества людей, которые могут вместе передвигаться по улице - с двух до восьми человек в группе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-