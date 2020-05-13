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Espreso.tvОбществоПравительство смягчило условия пребывания в парках и на летних площадках кафе и ресторанов

Правительство смягчило условия пребывания в парках и на летних площадках кафе и ресторанов

Кабинет министров Украины смягчил условия пребывания в парках и на летних площадках в рамках ослабления карантинных мероприятий, поэтому на летних террасах будет разрешено находиться вчетвером, а передвигаться по улице - группами до восьми человек

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Правительство поддержало инициативу министра здравоохранения Максима Степанова по увеличению количества посетителей летних террас - с двух до четырех человек, при условии соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических рекомендаций.

Отмечается, что на летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, Кабмин поддержал инициативу Максима Степанова увеличения количества людей, которые могут вместе передвигаться по улице - с двух до восьми человек в группе.

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