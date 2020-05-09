В КГГА рассказали, как будут работать кафе и рестораны в условиях карантина

9 мая, 2020, 19:04

Киевская городская государственная администрация обнародовала требования к работе летних площадок кафе и ресторанов в условиях карантина

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Требования для работы летних площадок кафе и ресторанов следующие:

Расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м.

За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Заказ должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 м между ним и клиентом.

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом и таким образом, чтобы исключить вход посетителей на территорию учреждения. Также должна быть обеспечена возможность безналичного расчета.

Меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Кроме того, заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации и тому подобное.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ждать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояния 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые 2 часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.

Кафе и рестораны должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.

Напомним, 7 мая в столице после проверок начали работу еще 7 рынков.

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