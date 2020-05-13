Четырехкратный чемпион мира определился с будущим в "Формуле-1"

13 мая, 2020, 14:52

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Себастьян Феттель продолжит карьеру в McLaren

Об этом сообщает F1-Insider .

По информации издания, пилот Ferrari Себастьян Феттель близок к переходу в McLaren. Немецкий гонщик уже некоторое время ведет переговоры с McLaren и договорился о переходе в британскую команду.

Таким образом, он обменяется с Лоренсо Сайнсом командами по окончании сезона-2020. Испанец займет место Феттеля в Ferrari.

Ожидается, что Феттель подпишет с McLaren однолетний контракт с опцией продления еще на несколько лет. Одним из ключевых факторов в решении Феттеля называют возможность снова работать с Андресом Зайдлем, который работает управляющим директором британской команды.

Напомним, 12 мая стало известно, что Себастьян Феттель покинул Ferrari .

13 мая появилась информация, что в команде "Формулы-1" Ferrari Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс .

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