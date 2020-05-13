Британский чемпион сделал неожиданный прогноз на бой Фьюри - Джошуа

13 мая, 2020, 12:48

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью заявил, что в поединке сильнейших британских тяжеловесов Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Тони Беллью, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2018 году, сейчас лучшим тяжеловесом мира является Тайсон Фьюри. В то же время он заявил, что в поединке против другого британца - Джошуа - он терпит поражение.

"Поставлю Тайсона Фьюри на первое место среди тяжеловесов, но, думаю, что Джошуа победит его. Стили делают бои, а я считаю, что стиль Джошуа неудобен для Фьюри. Тайсон не сможет сдержать удары Энтони", - убежден Беллью .

Британец подчеркнул, что Тайсона Фьюри удалось отправить в нокдаун даже Деонтею Уайлдеру, а Энтони Джошуа гораздо более разнообразный боксер, чем американец.

"Джошуа - безжалостный, взрывной и динамичный. Энтони очень хорош в техническом плане, он гораздо более разнообразный боксер, чем Деонтей Уайлдер. Если Уайлдеру удалось свалить Фьюри с ног, то, поверьте, Джошуа не позволит Тайсону уйти от своего хука", - сказал Беллью. .

Джошуа владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Ожидается, что объединительный бой британцев за титул абсолютного чемпиона мира состоится в 2021 году.

Напомним, 5 мая Тайсон Фьюри назвал соотечественника Джошуа большим плюшевым малышом из-за поражения от американца Энди Руиса.

Джошуа в ответ заявил, что его соотечественнику Тайсону Фьюри понадобилось много времени , чтобы превратиться в лидера супертяжелого дивизиона.

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