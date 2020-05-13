 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБританский чемпион сделал неожиданный прогноз на бой Фьюри - Джошуа

Британский чемпион сделал неожиданный прогноз на бой Фьюри - Джошуа


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью заявил, что в поединке сильнейших британских тяжеловесов Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Тони Беллью, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2018 году, сейчас лучшим тяжеловесом мира является Тайсон Фьюри. В то же время он заявил, что в поединке против другого британца - Джошуа - он терпит поражение.

"Поставлю Тайсона Фьюри на первое место среди тяжеловесов, но, думаю, что Джошуа победит его. Стили делают бои, а я считаю, что стиль Джошуа неудобен для Фьюри. Тайсон не сможет сдержать удары Энтони", - убежден Беллью .

Британец подчеркнул, что Тайсона Фьюри удалось отправить в нокдаун даже Деонтею Уайлдеру, а Энтони Джошуа гораздо более разнообразный боксер, чем американец.

"Джошуа - безжалостный, взрывной и динамичный. Энтони очень хорош в техническом плане, он гораздо более разнообразный боксер, чем Деонтей Уайлдер. Если Уайлдеру удалось свалить Фьюри с ног, то, поверьте, Джошуа не позволит Тайсону уйти от своего хука", - сказал Беллью. .

Джошуа владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Ожидается, что объединительный бой британцев за титул абсолютного чемпиона мира состоится в 2021 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать