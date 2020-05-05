Британский боксер Джошуа остроумно ответил на оскорбления Фьюри

5 мая, 2020, 17:46

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что его соотечественнику Тайсону Фьюри понадобилось много времени, чтобы превратиться в лидера супертяжелого дивизиона

Об этом сообщает BoxingScene.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, в ответ на оскорбления Тайсона Фьюри, обратил внимание соотечественника, поэтому понадобилось гораздо больше, чем ему самому, времени, чтобы стать лидером дивизиона.

"Тайсон Фьюри в профессиональном спорте где-то 11 или 12 лет. Ему понадобилось слишком много времени, чтобы наконец оказаться там, где он сейчас находится. Я поздравляю его с этим. Я просто размышляю над тем, что когда-то учился у таких ребят, как Фьюри. И сейчас я могу с уверенностью сказать: "Вау, я сделал за три года то же, что Тайсон - за 10". В последующие шесть я собираюсь быть лучшим в хэвивейте. Опыт и мудрость - самые большие учителя ", - сказал Джошуа.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 5 мая Тайсон Фьюри назвал соотечественника Джошуа большим плюшевым малышом из-за поражения от американца Энди Руиса.

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