Британский тяжеловес Фьюри дерзко поиздевался над Джошуа

5 мая, 2020, 08:52

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал соотечественника Энтони Джошуа большим плюшевым малышом из-за поражения от американца Энди Руиса

Об этом сообщает ESPN .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри, он не считает опасным обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа.

"Джошуа вообще не опасен, это точно. Он как большой плюшевый малыш. Почему я должен верить в него, если Энди Руис избил его? Замена, которую нашли в последнюю минуту. Он весил 136 кг, не тренировался, но Джошуа не смог с ним ничего сделать и в реванше ", - сказал Фьюри.

Джошуа сенсационно проиграл Руису нокаутом в июне прошлого года, однако взял реванш в декабре 2019-го.

Напомним, 30 апреля промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа не планирует в 2020 году биться с украинцем Александр Усик.

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