ВОЗ: в странах, снявших карантин, фиксируют всплеск коронавируса
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-брифинга в Женеве, сообщает CNN.
"В выходные мы увидели признаки вызовов, которые могут быть впереди. В Южной Корее бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай (коронавируса, - ред.) привел к необходимости отследить большое количество контактов", - сказал он.
Кроме того, в Ухане впервые за более чем месяц выявлен случай COVID-19.
"Германия также сообщила об увеличении случаев после снятия ограничений. К счастью, во всех трех странах есть системы для обнаружения (зараженных,- ред.) и реагирования на вспышки", - заявил Гебреисус.
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По его словам, ВОЗ выпустила рекомендации, которые страны должны учитывать, прежде чем отменить ограничительные меры.
"ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами, чтобы обеспечить сохранение ключевых мер здравоохранения для решения проблемы снятия ограничений. Пока не будет вакцины, всесторонний пакет мер - это наш самый эффективный инструмент для преодоления (COVID-19, - ред.)", - сказал он .
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По информации Yonhap, в Сеуле и соседних городах зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 после смягчения карантина. Там, обнаружен по меньшей мере 101 человек, заразившийся после посещения ночных клубов в Сеуле, Инчхоне и Кьонге.
Это произошло после того, как 29-летний мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон.
После этого власти страны приняли решение срочно закрыть увеселительные заведения.
По состоянию на утро 12 мая 4 255 954 человека заболели коронавирусом COVID-19, из них 1 527 496 человек выздоровели, 287 332 - умерли.
По данным Worldometer, в Южной Корее зафиксировано 10 936 случаев COVID-19 (27 за сегодня), из которых - 258 заболевших скончались, 9 670 - выздоровели.
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