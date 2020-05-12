Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, - ВОЗ
12 мая, 2020, 12:38
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что эпидемиологические исследования коронавируса показывают, что большинство зараженных болеют в тяжелой форме
Об этом заявил на брифинге директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
По его словам, среди инфицированных большая часть людей, которые тяжело переносят болезни.
Райан также отметил, что многие госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также: Мы только в самом начале пандемии, нам еще долго жить с этим вирусом, - Меркель
В связи с этим представитель ВОЗ призвал усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-