Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, - ВОЗ

12 мая, 2020, 12:38

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что эпидемиологические исследования коронавируса показывают, что большинство зараженных болеют в тяжелой форме

Об этом заявил на брифинге директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, среди инфицированных большая часть людей, которые тяжело переносят болезни.

Райан также отметил, что многие госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

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В связи с этим представитель ВОЗ призвал усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.