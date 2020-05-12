Германия вступила в "новую фазу пандемии", - Меркель
Об этом сообщает DW .
В Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, Меркель назвала очень важным уверенность в том, что люди будут следовать рекомендациям по поведению после ослабления карантина.
"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и теперь будет необходимо, чтобы рядом с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно ", - подчеркнула она.
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На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения принадлежит тщательно отслеживать цепочки заражения и изолировать больных.
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