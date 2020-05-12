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Espreso.tvСпортУкраинский борец Грицай отреагировал на предложение Усика биться по правилам бокса

Украинский борец Грицай отреагировал на предложение Усика биться по правилам бокса


фото: segodnya.ua
Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса

Об этом сообщает НТА в youtube.

Грицай считает, что именно Усик сначала предложил драться без правил.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а именно он. Показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует. Предложение Усика биться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. Я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивания, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил, так я решил, что давай без правил", - сказал Грицай.

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