Украинский борец Грицай отреагировал на предложение Усика биться по правилам бокса

12 мая, 2020, 17:34

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса

Об этом сообщает НТА в youtube.

Грицай считает, что именно Усик сначала предложил драться без правил.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а именно он. Показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует. Предложение Усика биться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. Я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивания, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил, так я решил, что давай без правил", - сказал Грицай.