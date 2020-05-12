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Espreso.tvОбществоУкраинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, - Буславець

Украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, - Буславець

"У нас на сегодня энергетическая отрасль финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована. Срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности. Могу сказать, что простых решений не будет, к сожалению"

Об этом сказала и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец в эфире программы "Реальная политика" с Евгением Киселевым.

Среди причин кризиса руководительница Минекоенерго назвала вмешательства в отрасль из-за изменений в законы, постановления Кабмина и решения регулятора.
"Устанавливались так называемые ограничения на эти прайскепы. Прайскепы - это ограничение цены на рынке электрической энергии для того, чтобы предотвратить значительный рост цены для конечного потребителя вследствие открытия нового рынка", - подчеркнула она.

По мнению Буславець, после этих вмешательств произошло искажение ценообразования на рынке - искусственное снижение цены на электроэнергии до уровня ниже себестоимости ее производства.

Кроме того, по ее словам, с сентября прошлого года был открыт импорт электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам. Это привело к тому, что угольная промышленность Украины потеряла рынок сбыта своей продукции.

"Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн украинского угля, нам это стоило 5 млрд грн, которые были направлены на в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям", - заявила и.о. министра.

По словам главы Минэнерго, у правительства уже есть антикризисный план для стабилизации ситуации на рынке. Он состоит из 20 мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в энергетике.

  • Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, пока страна не решит проблемы с "зеленому" тарифу.

  • Впоследствии в Минекоенерго заявили, что в 2020 году тарифы на электрическую энергию для населения пересматривать не будут.

  • Недавно СМИ узнали о поручении и.о. министра энергетики Ольги Буславець руководству Энергоатома изучить возможность Майнинг криптовалюта на АЭС. Таким образом министерство предлагает разрешить кризис на рынке электроэнергии и снизить атомную генерацию в системе.

  • 30 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

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