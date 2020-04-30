 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПарламент поддержал закон о погашении задолженности на энергорынке

Парламент поддержал закон о погашении задолженности на энергорынке

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"

За проголосовали 258 депутатов, передает Еспресо.TV.

Проект закона №2386 вводит механизмы погашения задолженности по ГП "Энергорынок". В частности, докапитализации НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

До перехода на новую модель рынка электроэнергии ГП "Энергорынок" выкупал всю производимую в стране электроэнергию и продавал поставщикам и энергосбытовой компании для поставки конечным потребителям. И имел на конец 2019 года дебиторскую задолженность в размере 31 млрд грн и кредиторскую - 28 млрд.

Уставный капитал "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" увеличат на сумму задолженности, подлежащей погашению "Энергорынком". После увеличения капитала кредиторская задолженность ГП будет списана с него в соответствующем размере.

Проектом закона также устанавливается целевая надбавка к тарифу на распределение электроэнергии по локальным сетям. Проект будет способствовать установлению доступных тарифов для населения и стабильному функционированию энергосистемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать