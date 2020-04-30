Парламент поддержал закон о погашении задолженности на энергорынке
За проголосовали 258 депутатов, передает Еспресо.TV.
Проект закона №2386 вводит механизмы погашения задолженности по ГП "Энергорынок". В частности, докапитализации НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
До перехода на новую модель рынка электроэнергии ГП "Энергорынок" выкупал всю производимую в стране электроэнергию и продавал поставщикам и энергосбытовой компании для поставки конечным потребителям. И имел на конец 2019 года дебиторскую задолженность в размере 31 млрд грн и кредиторскую - 28 млрд.
Уставный капитал "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" увеличат на сумму задолженности, подлежащей погашению "Энергорынком". После увеличения капитала кредиторская задолженность ГП будет списана с него в соответствующем размере.
Проектом закона также устанавливается целевая надбавка к тарифу на распределение электроэнергии по локальным сетям. Проект будет способствовать установлению доступных тарифов для населения и стабильному функционированию энергосистемы.
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