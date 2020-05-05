Нацкомиссия по энергетике планирует отменить льготные тарифы на электричество для населения
Об этом заявил член НКРЭКП Дмитрий Коваленко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает ЭП.
НКРЭКП представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКП, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривень в год.
Кроме того, в течение 2-5 лет НКРЭКП предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
По оценке НКРЭКП, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства.
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