Нацкомиссия по энергетике планирует отменить льготные тарифы на электричество для населения

5 мая, 2020, 16:36

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, пока страна не решит проблемы с "зеленым" тарифом

Об этом заявил член НКРЭКП Дмитрий Коваленко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает ЭП.

НКРЭКП представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКП, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривень в год.

Кроме того, в течение 2-5 лет НКРЭКП предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКП, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства.