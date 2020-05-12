УЕФА объявил окончательный вердикт в допинговом деле футболиста "Динамо"

12 мая, 2020, 14:45

УЕФА оставил в силе вердикт о дисквалификации форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина на один год

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Союз европейских футбольных ассоциаций оставил в силе дисквалификацию Беседина до 19 декабря 2020 года. Отмечается, что причина такого вердикта заключается в том, что апелляция так и не была подана в УЕФА после объявления предварительного решения от 24 февраля 2020 года.

Напомним, Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.

В нынешнем сезоне Артем Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

24-летний форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.

20 декабря 2019 выяснилось, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .

25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb