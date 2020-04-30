У премьера России Мишустина обнаружили коронавирус

30 апреля, 2020, 19:57

У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус

Об этом сообщает "Интерфакс".

Мишустин доложил о своем заболевании президенту РФ Владимиру Путину.

Мишустин заявил, что после этого идет на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.