У премьера России Мишустина обнаружили коронавирус
30 апреля, 2020, 19:57
У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус
Об этом сообщает "Интерфакс".
Мишустин доложил о своем заболевании президенту РФ Владимиру Путину.
Мишустин заявил, что после этого идет на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.
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