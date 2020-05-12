Президент английского клуба заговорил об отмене футбольного сезона
12 мая, 2020, 22:33
Президент одной из команд английской премьер-лиги анонимно заявил, что возможна полная остановка текущего футбольного сезона
Об этом сообщает Sky Sports.
"40% вероятность, что сезон отменят и это приведет к хаосу. Трудно спрогнозировать, как все получится. Мне кажется, что лучшим вариантом будет отмена понижения в классе в АПЛ и расширение на один сезон до 22 клубов, включая "Лидс" и "Вест Бромвич". Если не доиграть сезон и определить тех, кто вылетает, то будут судебные иски, это точно. Нас ждет лето хаоса", - рассказал анонимно президент футбольного клуба.
Чемпионат Англии остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
- 29 апреля стало известно, что английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня.
- 7 мая сообщалось, что текущий сезон английской премьер-лиги будет отменен, если клубы не согласятся играть на нейтральных стадионах.
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