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Espreso.tvОбщество#ПОРА ШАСТАТЬ: В Киеве вывесили баннер против карантина. Фотофакт

#ПОРА ШАСТАТЬ: В Киеве вывесили баннер против карантина. Фотофакт


фото: Олена Гнесь
Баннер с лозунгами против карантинных ограничений вывесили на Андреевском спуске, возле музея Булгакова

Фотографии с баннером против карантинных ограничений обнародовала общественная активистка Елена Гнесь в Facebook.

На баннере # ПОРА ШАСТАТЬ написаны лозунги против карантина, в частности: "Досить збільшувати "відчуття тривоги!", "Національному домашньому арешту - ні!", "Безробіття гірше вірусу", "Годі умивати руки" и тому подобное.

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Также на баннере примостились лозунги: "Геть епідемію схематозу!" та "Злидні заразні".

Фото - Елена Гнесь:

  • Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что запрет на прогулки в парках ввели для психологического эффекта.

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