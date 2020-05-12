#ПОРА ШАСТАТЬ: В Киеве вывесили баннер против карантина. Фотофакт
12 мая, 2020, 16:59
Баннер с лозунгами против карантинных ограничений вывесили на Андреевском спуске, возле музея Булгакова
Фотографии с баннером против карантинных ограничений обнародовала общественная активистка Елена Гнесь в Facebook.
На баннере # ПОРА ШАСТАТЬ написаны лозунги против карантина, в частности: "Досить збільшувати "відчуття тривоги!", "Національному домашньому арешту - ні!", "Безробіття гірше вірусу", "Годі умивати руки" и тому подобное.
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Также на баннере примостились лозунги: "Геть епідемію схематозу!" та "Злидні заразні".
Фото - Елена Гнесь:
- Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что запрет на прогулки в парках ввели для психологического эффекта.
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