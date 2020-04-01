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Espreso.tvОбщество"Хватит шастать без необходимости": Кличко обратился к правительству по поводу жестких карантинных ограничений

"Хватит шастать без необходимости": Кличко обратился к правительству по поводу жестких карантинных ограничений


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабмин с просьбой принять решения, которые помогут помогут властям на местах контролировать мероприятия ограничений

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут властям на местах контролировать мероприятия ограничений", - сказал Кличко.

Он отметил, что жесткие ограничения должны касаться посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий.

Кличко также обратился к киевлянам: "Прошу, хватит шастать без необходимости".

  • Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о доплатах столичным врачам.
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