В Минздраве назвали неожиданную причину запрета на прогулки в парках

9 мая, 2020, 22:22

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что запрет на прогулки парками ввели для психологического эффекта

Об этом сообщает 24.

По его словам, когда парки закрыты, у людей нет ощущения безопасности.

"Мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это был вопрос влияния не на эпидемиологический процесс, а на психологический", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что именно чувство тревоги помогло украинцам понять, что лучше оставаться дома. Методику психологического воздействия переняли у других стран. В частности, анализировали меры, к которым прибегали в Китае, Италии.

Ляшко отметил, что после этого поняли, что люди не видят коронавирус, это невидимая инфекция. Поэтому нужно было создать определенный психологический эффект, чтобы люди соблюдали карантин.

Также замминистра добавил, что в случае с общественным транспортом самая большая проблема была не в возможности заражения в нем. Риск заключался в том, что люди будут ездить в другие места без веской необходимости. А это будет увеличивать количество контактов и риск подхватить коронавирус.

С 11 мая в Украине позволят гулять в парках и скверах. До сих пор из-за карантина на прогулки действовал запрет.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 9 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb