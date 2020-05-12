Жена Пескова: Олимпийская чемпионка из Украины заразилась коронавирусом
12 мая, 2020, 16:47
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заразилась коронавирусом
Об этом сообщает sports.ru.
Навка вместе со своим мужем Дмитрием Песковым находятся в больнице. По словам олимпийской чемпионки, пресс-секретарь президента РФ заразился коронавирусом на работе.
45-летняя Татьяна Навка имеет российское гражданство, но родилась в Днипре. В 2006 году спортсменка завоевала золотые медали на Олимпиаде-2006. Она дважды побеждала на чемпионате Европы и трижды на чемпионате мира.
По состоянию на 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.
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12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился COVID-19.
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