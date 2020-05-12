12 мая, 2020, 16:47

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Об этом сообщает sports.ru.

Навка вместе со своим мужем Дмитрием Песковым находятся в больнице. По словам олимпийской чемпионки, пресс-секретарь президента РФ заразился коронавирусом на работе.

45-летняя Татьяна Навка имеет российское гражданство, но родилась в Днипре. В 2006 году спортсменка завоевала золотые медали на Олимпиаде-2006. Она дважды побеждала на чемпионате Европы и трижды на чемпионате мира.

По состоянию на 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

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