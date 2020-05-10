В Ухане обнаружили нового тяжело больного на коронавирус

10 мая, 2020, 08:24

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй), известном как главный очаг общемировой пандемии Covid-19, в течение субботы, 9 мая 2020 года, подтвержден один новый случай заболевания

Об этом со ссылкой на официальный сайт Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй передает Еспресо.TV .

"С 0 до 24 часов 9 мая 2020 в провинции было диагностировано 1 новый случай новой коронарной пневмонии, в том числе 1 - в городе Ухань, без всякого импорта за границу", - отмечают китайские медики.

Больной находится в тяжелом состоянии.

Также в Хубэе обнаружили 17 новых бессимптомных зараженных.

Еще 616 носителей вируса остаются под контролем.

26 апреля власти КНР утверждала, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов , которые болели коронавирусом.

В начале мая государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, бывший глава Центрального разведывательного управления Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру с вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань.

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