В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19
26 апреля, 2020, 22:07
Китайские власти утверждают, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов, которые болели коронавирусом
Об этом сообщает "Синьхуа" .
По словам представителя национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фена в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19.
По его словам, такой результат достигнут благодаря настойчивым усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен в город для помощи в борьбе с вирусом со всей страны.
- Напомним, 24 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая были проинформированы о коронавирусе нового типа еще в ноябре 2019 года.
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