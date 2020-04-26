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Espreso.tvМирВ больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19

В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19


фото: REUTERS
Китайские власти утверждают, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов, которые болели коронавирусом

Об этом сообщает "Синьхуа" .

По словам представителя национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фена в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19.

По его словам, такой результат достигнут благодаря настойчивым усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен в город для помощи в борьбе с вирусом со всей страны.

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