В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19

26 апреля, 2020, 22:07

Китайские власти утверждают, что из больниц города Ухань выписали всех пациентов, которые болели коронавирусом

Об этом сообщает "Синьхуа" .

По словам представителя национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фена в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19.

По его словам, такой результат достигнут благодаря настойчивым усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен в город для помощи в борьбе с вирусом со всей страны.

Напомним, 24 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая были проинформированы о коронавирусе нового типа еще в ноябре 2019 года.

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