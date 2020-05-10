СБУ задержала подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне
Об этом со ссылкой на пресс-центр СБ Украины сообщает Еспресо.TV .
Как отмечается, 20 апреля 2020 года ребята "попытались поджечь здание синагоги в Херсоне, используя самозажигающуюся смесь".
"Злоумышленники, поддерживающих нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом" отметить "годовщину лидера нацизма", - отмечают правоохранители.
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Оперативники идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественный запись камер наблюдения.
Оба злоумышленника задержаны 9 мая. Вчера они якобы собирались "осуществить новые провокации".
Продолжается досудебное следствие.
- Напомним, в ночь на 20 апреля была предпринята попытка поджога здания херсонской синагоги с помощью бутылки с горючим веществом, которую бросили на порог здания . Пожары удалось избежать.
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