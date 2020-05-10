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Espreso.tvОбществоСБУ задержала подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне

СБУ задержала подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне

Служба безопасности Украины установила личности и совместно с Нацполициею задержала двух молодых людей, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБ Украины сообщает Еспресо.TV .

Как отмечается, 20 апреля 2020 года ребята "попытались поджечь здание синагоги в Херсоне, используя самозажигающуюся смесь".

"Злоумышленники, поддерживающих нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом" отметить "годовщину лидера нацизма", - отмечают правоохранители.

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Оперативники идентифицировали поджигателей, несмотря на некачественный запись камер наблюдения.

Оба злоумышленника задержаны 9 мая. Вчера они якобы собирались "осуществить новые провокации".

Продолжается досудебное следствие.

  • Напомним, в ночь на 20 апреля была предпринята попытка поджога здания херсонской синагоги с помощью бутылки с горючим веществом, которую бросили на порог здания . Пожары удалось избежать.

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