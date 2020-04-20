В Херсоне неизвестный попытался поджечь синагогу
20 апреля, 2020, 16:32
В Херсоне неизвестный бросил бутылку с горючим веществом на порог здания синагоги. Пожара удалось избежать
Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
По информации полиции, неизвестный бросил на порог здания на улице Театральной бутылку с горючей жидкостью, а затем скрылся с места происшествия. Пожара удалось избежать, поскольку жидкость не разгорелась.
Полицейские обнаружили на месте происшествия "остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества".
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