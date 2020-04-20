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Espreso.tvОбществоВ Херсоне неизвестный попытался поджечь синагогу

В Херсоне неизвестный попытался поджечь синагогу

В Херсоне неизвестный бросил бутылку с горючим веществом на порог здания синагоги. Пожара удалось избежать

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По информации полиции, неизвестный бросил на порог здания на улице Театральной бутылку с горючей жидкостью, а затем скрылся с места происшествия. Пожара удалось избежать, поскольку жидкость не разгорелась.

Полицейские обнаружили на месте происшествия "остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества".

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