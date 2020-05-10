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Espreso.tvМир"Абсолютно хаотичная катастрофа". Обама раскритиковал противоэпидемической политику Трампа, - ВВС

"Абсолютно хаотичная катастрофа". Обама раскритиковал противоэпидемической политику Трампа, - ВВС


фото: celebrityinsider.org
Бывший президент Соединенных Штатов Америки, демократ Барак Обама резко осудил то, как его преемник, республиканец Дональд Трамп преодолевает последствия пандемии Covid-19 в стране

В частной телефонной конференции с бывшими сотрудниками администрации, во время которой он поощрял их присоединиться к деятельности избирательного штаба Джо Байдена, американский експрезидент назвал положение дел с коронавирусом  "абсолютной хаотичной катастрофой", передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"Было бы плохо даже с лучшими органами власти. Но это было абсолютно хаотичной катастрофой, когда мысль о том," а что мне с того "и" к черту всех ", когда этот способ мышления функционирует в нашем правительстве".

В ответ Белый дом заявил, что "беспрецедентные" меры, введенные президентом Трампом "спасли американцам жизни".

Обама выступил с осуждением об отмене уголовных обвинений против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флина, которого подозревали в связях с российской агентурой.

Первоисточником распространения этих слов Обамы является портал Yahoo News , который приводит соответствующий отрывок беседы.

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