"Абсолютно хаотичная катастрофа". Обама раскритиковал противоэпидемической политику Трампа, - ВВС
В частной телефонной конференции с бывшими сотрудниками администрации, во время которой он поощрял их присоединиться к деятельности избирательного штаба Джо Байдена, американский експрезидент назвал положение дел с коронавирусом "абсолютной хаотичной катастрофой", передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .
"Было бы плохо даже с лучшими органами власти. Но это было абсолютно хаотичной катастрофой, когда мысль о том," а что мне с того "и" к черту всех ", когда этот способ мышления функционирует в нашем правительстве".
В ответ Белый дом заявил, что "беспрецедентные" меры, введенные президентом Трампом "спасли американцам жизни".
Обама выступил с осуждением об отмене уголовных обвинений против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флина, которого подозревали в связях с российской агентурой.
Первоисточником распространения этих слов Обамы является портал Yahoo News , который приводит соответствующий отрывок беседы.
- В середине апреля Обама поддержал Байдена , в прошлом - его вице-президента, на выборах президента США.
- Согласно последнему опросу Economst / YouGov, опубликованном в среду, 6 мая, Байдена поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, в то время как Трамп 42% поддержки . Еще 4% опрошенных заявили, что проголосуют за другого, а 5% отметили, что они не уверены в своем выборе.
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