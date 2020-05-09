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Espreso.tvОбществоСейчас, что б не заболело, сразу подозревают коронавирус: Онуфрий ушел от ответа на вопрос о количестве больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре

Сейчас, что б не заболело, сразу подозревают коронавирус: Онуфрий ушел от ответа на вопрос о количестве больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре


фото: facebook
Глава УПЦ (МП) Онуфрий отказался назвать количество инфицированных коронавирусом в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка заболеваемости

Об этом сообщает LIGA.net.

Онуфрий, который 9 мая вместе депутатом от ОПЗЖ Вадимом Новинским пришел в Киеве в Парк славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы, ушел от ответа на вопрос, сколько больных коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больные - каждый имеет свою болячку. Есть люди, у которых поднималась температура, потом снизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что б не заболело, то сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело - коронавирус", - сказал Онуфрий.

  • Напомним, 26 апреля пресс-секретарь УПЦ (МП) Климент заявил, что информация об инфицировании коронавирусом всех священников Киево-Печерской Лавры не соответствует действительности

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