Сейчас, что б не заболело, сразу подозревают коронавирус: Онуфрий ушел от ответа на вопрос о количестве больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре
Об этом сообщает LIGA.net.
Онуфрий, который 9 мая вместе депутатом от ОПЗЖ Вадимом Новинским пришел в Киеве в Парк славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы, ушел от ответа на вопрос, сколько больных коронавирусом зафиксировано в Киево-Печерской лавре.
"Кто может пересчитать больных? Мы все больные - каждый имеет свою болячку. Есть люди, у которых поднималась температура, потом снизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что б не заболело, то сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело - коронавирус", - сказал Онуфрий.
- Напомним, 26 апреля пресс-секретарь УПЦ (МП) Климент заявил, что информация об инфицировании коронавирусом всех священников Киево-Печерской Лавры не соответствует действительности
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