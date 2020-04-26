В УПЦ (МП) опровергли информацию о том, что COVID-19 заболели все священники Киево-Печерской Лавры

26 апреля, 2020, 19:25

Представитель УПЦ (МП) Климент заявил, что информацию об инфицировании коронавирусом всех священников Киево-Печерской Лавры не соответствует действительности

Об этом сообщает hromadske.

Климент отрицает, что говорил российскому изданию РБК о том, что коронавирусом заразились все священники лавры.

"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразились в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - сказал Климент.

Также он добавил, что назвать точное количество инфицированных священников в лавре не может, поскольку анализы делают государственные клиники.

"Я знаю, что где-то примерно в больнице лежало всего 15-20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписались, там еще несколько человек осталось", - отметил Климент.

Представитель УПЦ (МП) также не подтвердил приведенные РБК данные о 150-200 инфицированных. Он лишь сказал, что остальные перенесли заболевание в легкой форме, их состояние не ухудшалось, но сколько их, Климент сказать не может.

"Эти данные могут озвучить медицинские работники, которые делают эти анализы. Врачи брали анализы у всех в лавре, конечно же, что они лечили всех, но не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все", - подчеркнул Климент.

В то же время, о настоятеле Киево-Печерской Лавры митрополита Павла пресс-секретарь УПЦ (МП) подтвердил - тот уже выздоровел и выписан из больницы.