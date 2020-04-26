В УПЦ (МП) опровергли информацию о том, что COVID-19 заболели все священники Киево-Печерской Лавры
Об этом сообщает hromadske.
Климент отрицает, что говорил российскому изданию РБК о том, что коронавирусом заразились все священники лавры.
"Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразились в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели", - сказал Климент.
Также он добавил, что назвать точное количество инфицированных священников в лавре не может, поскольку анализы делают государственные клиники.
"Я знаю, что где-то примерно в больнице лежало всего 15-20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписались, там еще несколько человек осталось", - отметил Климент.
Представитель УПЦ (МП) также не подтвердил приведенные РБК данные о 150-200 инфицированных. Он лишь сказал, что остальные перенесли заболевание в легкой форме, их состояние не ухудшалось, но сколько их, Климент сказать не может.
"Эти данные могут озвучить медицинские работники, которые делают эти анализы. Врачи брали анализы у всех в лавре, конечно же, что они лечили всех, но не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все", - подчеркнул Климент.
В то же время, о настоятеле Киево-Печерской Лавры митрополита Павла пресс-секретарь УПЦ (МП) подтвердил - тот уже выздоровел и выписан из больницы.
- Напомним, 26 апреля российское издание РБК сообщили со ссылкой на Климента, что все священники Киево-Печерской Лавры, заразились коронавирусом.
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