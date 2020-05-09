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Espreso.tvМирПресс-секретарь вице-президента США Пенса заразилась Covid-19

Пресс-секретарь вице-президента США Пенса заразилась Covid-19

Кэти Миллер
фото: japantimes.co.jp
Кэти Миллер, пресс-секретарь вице-президента Сполувених Штатов Америки Майка Пенса, заразилась коронавирусом

Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп во время встречи с членами Конгресса от Респубилканськои партии, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

"Она замечательная молодая женщина, Кэти. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а потом вдруг сегодня результат теста дал положительный результат", - отметил он.

В четвергу, 7 мая 2020, результат теста Миллер был отрицательным, а в пятницу, 8 мая, он стал положительным.

Трамп отметил, что Миллер с ним не контактировала, однако общалась с Пенсом.

Она должна были лететь вместе с вице-президентом в штат Айова в пятницу вечером. Но незадолго до вылета ее сняли с рейса вместе с шестью людьми, с которыми она контактировала.

Фото - AP

Миллер (в девичестве - Волдман) замужем за советником Трампа Стивеном Миллером.

  • Напомним, перед этим Covid-19 было обнаружено у бойца Военно-морского флота США, который является личным камердинером американского президента.
  • Кроме того, от осложнений, вызванных коронавируса, умер известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера , который также был близким другом президента Трампа.

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