В США коронавирусом заразился личный камердинер Трампа - CNN

7 мая, 2020, 22:00

Член Военно-морского флота США, который является личным камердинером президента Дональда Трампа, заболел COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Информацию подтвердили в Белом доме и добавили, что Трамп и вице-президент Майк Пенс сдали тесты на COVID-19. В обоих отрицательный результат.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно сообщило нам, что военнослужащий США, работает в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус. Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, и они остаются здоровыми", - сообщили в Белом доме .

Камердинеры члены элитной воинской части и часто работают у президента и его семьи.