От коронавируса умер друг Трампа и спонсор республиканцев, - СМИ

13 апреля, 2020, 13:38

В США от осложнений коронавируса COVID-19 скончался известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера, который также был близким другом президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Чере.

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему было 70 лет.

Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.

Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Чера также представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом".

Трамп призвал Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире".

"Это отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о Чере.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 13 апреля общее число заражений коронавируса в мире составляет 1 853 517. Количество смертей от этой болезни достигло 114 257. А число тех, кто уже вылечились - 423729.

В тройку наиболее пораженных болезнью стран входят США (560 433 случая), Испания (166 831 случай) и Италия (156 363 случая).