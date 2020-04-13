От коронавируса умер друг Трампа и спонсор республиканцев, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Чере.
"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему было 70 лет.
Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.
Чера также представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом".
Трамп призвал Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире".
"Это отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о Чере.
По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 13 апреля общее число заражений коронавируса в мире составляет 1 853 517. Количество смертей от этой болезни достигло 114 257. А число тех, кто уже вылечились - 423729.
В тройку наиболее пораженных болезнью стран входят США (560 433 случая), Испания (166 831 случай) и Италия (156 363 случая).
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