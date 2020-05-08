На втором этапе медреформы в Украине должны были закрыть более 330 больниц, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
По его словам, когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы.
"Они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет увольнение от 50 до 70 тысяч медицинских работников ", - заявил глава Минздрава.
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Он также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.
"Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", - заявил Степанов.
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