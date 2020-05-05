До 1 июня будут изменены принципы финансирования больниц, - Степанов о втором этапе медреформы

5 мая, 2020, 10:02

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране

Об этом он рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Тот процесс, который стартовал первого апреля, трудно назвать настоящей реформой. На самом деле это не предвещает ничего хорошего - ни для медиков, ни для пациентов. Медреформа в том виде, каком мы ее получили, означает увольнение около 50 000 медицинских работников. Она предусматривает закрытие 332 больниц . Все это из-за дефицита финансирования. Дефицит наблюдается в 984 больницах с 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. То есть, большая часть наших больниц в 2020 году получает финансирование меньше, чем в 2019 году", - сказал министр.

Он отметил, что сворачивать ее не будут, но внесут изменения.

"Для этого до 1 июня мы введем такие принципы финансирования. МЗ срочно готовит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которым будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из государственного бюджета не менее чем в 2019 году. Главным закупщиков остается НСЗУ. То есть все финансирование будет идти исключительно через НСЗУ ", - рассказал Степанов.

Также министр отметил, что от 1 июня государство будет полностью финансировать такие пакеты лечения: первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях и 4 пакета для лечения COVID-19.

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