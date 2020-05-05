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Espreso.tvОбщество"Кабмин убьет медицинскую реформу": нардеп Устинова о постановлении относительно методов финансирования больниц

"Кабмин убьет медицинскую реформу": нардеп Устинова о постановлении относительно методов финансирования больниц


фото: 24tv
Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в правительстве уже готово постановление, которым вернутся к старым методам финансирования, что фактически "убьет медицинскую реформу"

Об этом Устинова сообщила на странице в Facebook.

Нардеп отметила, что после принятия постановления граждане снова будут платить за пустые кровати в больницах, главные врачи которых "ездят на яхтах".

"Завтра Кабмин убьет медицинскую реформу. Уже готово постановление, которым вернутся к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах. Как-то я расписывала бюджет больницы "Феофании", где у главного врача 5 заместителей и 52 повара. Но у него не только яхта, а также снегоход в гараже для развлечений. Честный врач - всю жизнь в государственных больницах работает", - отметила Устинова.

Нардеп отметила, что в случае голосования за это постановление "произойдет коллапс системы".

"60% заведений уже перешли на новую, и теперь либо у тех, кто честно "пахал" и готовился к реформе, забирать деньги на кухарок у других, или дырка в бюджете станет еще больше, а в системе произойдет коллапс. Вероятнее всего - несколько месяцев пока у одних будут забирать и другим отдавать, выплат медикам вообще не видеть ", - отметила Устинова.

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