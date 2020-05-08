На репетиции парада в Минске задержали больного коронавирусом, который сбежал из больницы
8 мая, 2020, 18:10
На репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, который убежал из больницы
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
Мужчину задержали у стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников "ОМОН" в, охраняющих место для парада.
После осмотра медиками в защитных спецкостюмах мужчину забрала скорая помощь.
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Несмотря на пандемию коронавируса, 9 мая в Минске пройдет военный парад , а вечером состоится концерт на площади Победы.
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