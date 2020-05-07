Количество больных коронавирусом в Беларуси превысило 20 тыс.
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
"В Беларуси на 7 мая зарегистрировано 20168 человек с положительным анализом на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки добавилось еще 913 случаев.
По данным министерства, выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 116 пациентов.
Отмечается, что всего в Беларуси уже проведено 229466 тестов.
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Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ рекомендовала властям страны принять общенациональные мероприятия по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на утро четверга 7 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3820 737. Количество умерших от коронавируса - 265094, а количество пациентов, которые уже выздоровели, - 1303146.
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