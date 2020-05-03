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Espreso.tvМирЛукашенко не собирается отменять парад 9 мая

Лукашенко не собирается отменять парад 9 мая


фото: REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад на День победы 9 мая

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Лукашенко, он не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия победы в связи с пандемией коронавируса.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны вооруженных сил.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сохранить. Хотя они и первыми попросили, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть", - отметил Лукашенко.

"Я придерживаюсь своей тактики - старых надо беречь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются к людям пожилого возраста, хотя болеет и молодежь. Поэтому никого на это массовое мероприятие тянуть не надо", - сказал президент Беларуси.

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