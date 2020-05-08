Минюст США прекращает дело против экс-советника Трампа Флинна, который солгал о контактах с Россией, - CNN

8 мая, 2020, 10:14

Министерство юстиции США прекращает уголовное производство против бывшего советника Белого дома экс-генерала Майкла Флинна

Об этом сообщает CNN.

"Министерство юстиции прекращает уголовное дело против первого советника по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа, Майкла Флинна, чья ложь о контактах с Россией три года назад заставила президента уволить его", - указывается в сообщении.

Как отмечается, запрос на прекращение дела, представленный в четверг, стал внезапным завершением затяжной судебной волокиты, которая давала Трампу основания для нападок на ФБР. Президент при этом ставил под сомнение правомерность "российского расследования" в целом.

В любом случае запрос окончательно должен утвердить суд.

При этом Минюст назвал расследование ФБР в отношении Флинна и его контактов с Россией таким, "которое не может основываться на фактах".

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Напомним, Майкл Флинн был уволен из разведуправления Пентагона с генеральской должности. Он не скрывал связей с властями РФ, более того - был внештатным экспертом российского пропагандистского канала RT.

Несмотря на все предостережения, Трамп назначил его своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинн был уволен из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

В декабре 2017 г. экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком, которые произошли за несколько недель до инаугурации Трампа. Ранее он утверждал, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.