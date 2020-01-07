Экс-советника Трампа могут приговорить к шести месяцам лишения свободы

7 января, 2020, 21:50

Федеральная прокуратура США просит до шести месяцев лишения свободы для экс-советника американского президента Майкла Флинна в деле о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году

Так, рассмотрение дела назначено на 28 января, сообщает РБК-Украина .

Отмечается, что в своем решении прокуратура сослалась на "серьезный характер" преступления Флинна и его "очевидный отказ нести ответственность" за содеянное.

Напомним, в 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР по делу о контактах с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а затем дал ложные показания о содержании этого разговора.