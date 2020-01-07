Экс-советника Трампа могут приговорить к шести месяцам лишения свободы
Так, рассмотрение дела назначено на 28 января, сообщает РБК-Украина .
Отмечается, что в своем решении прокуратура сослалась на "серьезный характер" преступления Флинна и его "очевидный отказ нести ответственность" за содеянное.
Напомним, в 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР по делу о контактах с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.
В частности, экс-советник Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а затем дал ложные показания о содержании этого разговора.
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