Литовские депутаты хотят объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы
Об этом сообщает Delfi.
Они считают, что это побуждает общество обратить внимание на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победе во Второй мировой войне, а также побуждает, взглянуть на действия СССР в целом, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.
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"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет", - сказали авторы проекта.
По их словам, этот день дублирует памятный день 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября - день начала Второй мировой войны.
"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, установленную историческими фактами, и ее ответственность за развязку ВМВ и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, встав на сторону Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о котором замалчивалось ", - говорится в документе.
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В нем указано, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.
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