Литовские депутаты хотят объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы

8 мая, 2020, 13:26

Литовские депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис зарегистрировали в Сейме проект, которым предлагают в список памятных дней добавить 17 сентября - День агрессии СССР против Европы

Об этом сообщает Delfi.

Они считают, что это побуждает общество обратить внимание на противоречивый исторический рассказ о положительной роли СССР и его победе во Второй мировой войне, а также побуждает, взглянуть на действия СССР в целом, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.

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"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет", - сказали авторы проекта.

По их словам, этот день дублирует памятный день 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября - день начала Второй мировой войны.

"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, установленную историческими фактами, и ее ответственность за развязку ВМВ и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, встав на сторону Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о котором замалчивалось ", - говорится в документе.

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В нем указано, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.