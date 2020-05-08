Наша война не закончилась хэппи-эндом, - польский историк о Дне памяти и примирения

8 мая, 2020, 11:48

Центральноевропейский исторический дискурс о Второй мировой сильно отличается и от западного, и от постсоветского, в которых на самом деле, очень много общего

Такое мнение в эфире Еспресо.TV выразил польский историк, соавтор концепции музея Второй мировой войны Рафал Внук.

"Есть два доминирующих европейских нарратива о Второй Мировой войне. Первый нарратив мы называем западной историей, он очень прост. Это история злых немцев - жестоких людей, которые оккупировали западные страны. И эта окупанция была очень жестокой.... Но были такие люди, как Черчилль, Рузвельт и другие, которые в итоге завершили страдания этих наций и принесли им свободу. То есть, есть хорошие ребята - это американские, британские, канадские солдаты, а также другие, которые смогли освободить эти страны. И, в конце концов, добро победило. То есть, мы имеем прекрасную такую историю с хеппи-эндом ", - сказал Внук.

"Кто-то, - продолжил историк, - предоставляет преимущество советской или постсоветской истории - о плохих немцах, о Советском Союзе, на который так жестоко напали, а это был такой мирный Советский Союз... Это история очень жестокой оккупации Советского Союза, его героических защитников - Ленинград, Сталинград, борьба партизан. Ну и, конечно, были такие замечательные лидеры, как Сталин, Молотов, Жуков, Рокоссовский, они смогли освободить советскую нацию, они сохранили эту свободу и принесли эту свободу другим нациям. Соответственно, после многих лет страдания хорошие советские солдаты, Красная армия, партизаны смогли освободить страну, а империя Третьего Рейха, "империя зла" - развалилась".

"Что я пытаюсь сказать: и западный, и постсоветский нарратив - они почти одинаковы. Они вообще очень хорошо дополняют друг друга. Но мы также имеем центральную версию. Польскую версию, если хотите. И, я думаю, что мы имеем одну и ту же проблему - и украинцы, и поляки. Потому что оккупация началась в 1940 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, оккупация была очень жестокой. Но падение Третьего Рейха не было окончанием эры ужасов. Потому что у нас была война после войны в нашей части Европы. наша война не закончилась хэппи-эндом, не наступило никакого счастья после победы. И поэтому мы, конечно, не имели и не имеем каких-то успешных военных лидеров в нашей части Европы. Что это означает для нас? Западная и советская история очень похожи друг на друга - тот же период, те же правила и один общий враг. и, что очень важно, то же самое завершение - хэппи-энд. В нашем же случае, два врага - Советский Союз и немцы. Но с точки зрения западных реципиентов, советская история настолько сложна и непонятна, и в отличие от центральноевропейской, вообще не подходит западному дискурсу. Для нас, для историков, основной вызов - интегрировать центральноевропейскую историю к западной, я считаю", - резюмировал ученый.