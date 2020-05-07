10 стран НАТО призвали международное сообщество отбросить концепцию разделения мира на зоны влияния

7 мая, 2020, 23:08

Международное сообщество должно решительно осудить концепцию разделения мира на зоны влияния

Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главами МИД Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, а также госсекретарем США, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Польши.

"В мае 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война, но это не означало, что вся Европа стала свободной. В течение около 50 лет центральная и восточная части нашего континента оставались под влиянием коммунистических режимов ", - говорится в документе.

Там указано, что страны Балтии были оккупированы и аннексированы, а другие народы оказались в "железных притеснениях" СССР, который принуждал к покорности с помощью "военной силы, репрессий и идеологического контроля".

"Помня об уроках, вытекающих из жесткого опыта Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество решительно отвергнуть концепцию зон влияния и требовать равного отношения ко всем суверенным странам", - подчеркивается в декларации.