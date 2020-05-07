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Espreso.tvОбщество10 стран НАТО призвали международное сообщество отбросить концепцию разделения мира на зоны влияния

10 стран НАТО призвали международное сообщество отбросить концепцию разделения мира на зоны влияния

Международное сообщество должно решительно осудить концепцию разделения мира на зоны влияния

Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главами МИД Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, а также госсекретарем США, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Польши.

"В мае 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война, но это не означало, что вся Европа стала свободной. В течение около 50 лет центральная и восточная части нашего континента оставались под влиянием коммунистических режимов ", - говорится в документе.

Там указано, что страны Балтии были оккупированы и аннексированы, а другие народы оказались в "железных притеснениях" СССР, который принуждал к покорности с помощью "военной силы, репрессий и идеологического контроля".

"Помня об уроках, вытекающих из жесткого опыта Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество решительно отвергнуть концепцию зон влияния и требовать равного отношения ко всем суверенным странам", - подчеркивается в декларации.

 

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