Лидер "Тоттенхэма", которого забрали в армию, завершил трехнедельные сборы в Южной Корее
Об этом сообщает Sky Sports.
Сон вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Наивысших достижений футболист достиг в дисциплине стрельбы.
В Южной Корее каждый мужчина должен до 28 лет пройти службу в армии, которая продолжается 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Южной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку.
Перед тем, как начать службу он 14 дней находился на карантине после прилета из Англии. Футболист скоро вернется в Лондон, где возобновит тренировки с Тоттенхэмом.
27-летний Сон Хин Мин играет за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за лондонцев 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.
- Напомним, 2 апреля Сон Хин Мин покинул Англию и отправился на военные сборы в Южной Корее.
- 7 мая в сеть попали фото Сон Хин Мина во время прохождения военной службы в Южной Корее.
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