Лидер "Тоттенхэма", которого забрали в армию, завершил трехнедельные сборы в Южной Корее

8 мая, 2020, 18:45

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи

Об этом сообщает Sky Sports.

Сон вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Наивысших достижений футболист достиг в дисциплине стрельбы.

В Южной Корее каждый мужчина должен до 28 лет пройти службу в армии, которая продолжается 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Южной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку.

Перед тем, как начать службу он 14 дней находился на карантине после прилета из Англии. Футболист скоро вернется в Лондон, где возобновит тренировки с Тоттенхэмом.

27-летний Сон Хин Мин играет за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за лондонцев 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.