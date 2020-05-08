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Espreso.tvСпортЛидер "Тоттенхэма", которого забрали в армию, завершил трехнедельные сборы в Южной Корее

Лидер "Тоттенхэма", которого забрали в армию, завершил трехнедельные сборы в Южной Корее


фото: Getty Images
Полузащитник английского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи

Об этом сообщает Sky Sports.

Сон вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Наивысших достижений футболист достиг в дисциплине стрельбы.

В Южной Корее каждый мужчина должен до 28 лет пройти службу в армии, которая продолжается 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Южной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку.

Перед тем, как начать службу он 14 дней находился на карантине после прилета из Англии. Футболист скоро вернется в Лондон, где возобновит тренировки с Тоттенхэмом.

27-летний Сон Хин Мин играет за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за лондонцев 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

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