Лидер "Тоттенхэма", которого забрали в армию, "засветился" в форме морского пехотинца

7 мая, 2020, 21:26

В сеть попали фото футболиста английского "Тоттенхэма" Сон Хин Мина во время прохождения военной службы в Южной Корее

Об этом сообщает ESPN в twitter.

Корейский вингер прибыл на службу в морскую пехоту на острове Чеджу, где пройдет базовую подготовку в течение трех недель. В частности, он научится стрелять из оружия, участвовать в походах и учениях.

В Южной Корее каждый мужчина должен до 28 лет пройти службу в армии, которая продолжается 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Южной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку.

Перед тем, как начать службу он 14 дней находился на карантине после прилета из Англии. Ожидается, что футболист вернется в Лондон в середине мая.

27-летний Сон Хин Мин играет за "Тоттенхэм" с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за лондонцев 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, 2 апреля Сон Хин Мин покинул Англию и отправился на военные сборы в Южной Корее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb