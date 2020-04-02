Лидер "Тоттенхэма" отправился на военные сборы в Южную Корею

2 апреля, 2020, 15:05

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин покинул Англию и отправился на военные сборы в Южной Корее

Об этом сообщает The Sun.

27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Там ему предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце апреля и продлятся четыре недели. Полученная ранее травма не помешает Сону, поскольку он практически восстановился.

Согласно законам Южной Кореи каждый человек до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Однако ему придется пройти сборы.

В текущем сезоне 27-летний Сон провел 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 80 млн евро.