Координатор ОБСЕ в ТКГ Фриш заблокировал обсуждение 20 удерживаемых террористами в ОРДЛО человек - СМИ

8 мая, 2020, 17:57

По сообщению источников, координатор ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Тони Фриш помешал обсудить возвращение из плена террористов 20 заложников

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в ТКГ.

По данным источников, на одном из заседаний подгруппы представителям Украины не удалось добиться информации о 20 конкретных лицах.

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"Это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил", - отметил источник.

По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, из-за чего Украине не было передано много установленных лиц. В то же время, отметил собеседник, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.

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"По мнению украинской стороны, необходимо прежде всего разделить все списки на "установленных" и "не установленных", после чего выполнить Минские соглашения, которые четко определяют, что увольнение должно происходить в отношении всех находящихся на всех удерживаемых лиц", - сказал собеседник журналистов.

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