Координатор ОБСЕ в ТКГ Фриш заблокировал обсуждение 20 удерживаемых террористами в ОРДЛО человек - СМИ
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в ТКГ.
По данным источников, на одном из заседаний подгруппы представителям Украины не удалось добиться информации о 20 конкретных лицах.
Читайте также: Посол ОБСЕ Тони Фриш должен помогать заложникам, а не обниматься с оккупационными "властью", - Геращенко
"Это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил", - отметил источник.
По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, из-за чего Украине не было передано много установленных лиц. В то же время, отметил собеседник, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.
Читайте также: "Пасхальный" обмен пленными: освобожденного из ОРДО арестовали по подозрению в мошенничестве и взломе компьютерных сетей
"По мнению украинской стороны, необходимо прежде всего разделить все списки на "установленных" и "не установленных", после чего выполнить Минские соглашения, которые четко определяют, что увольнение должно происходить в отношении всех находящихся на всех удерживаемых лиц", - сказал собеседник журналистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь