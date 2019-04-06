Посол ОБСЕ Тони Фриш должен помогать заложникам, а не обниматься с оккупационной "властью", - Геращенко

6 апреля, 2019, 12:40

Первый вице-спикер Ирина Геращенко прокомментировала действия координатора ОБСЕ в гуманитарной группе посла Тони Фриша в оккупированном Донецке, где он встретился лишь с четырьмя украинскими заложниками-военными и двумя гражданскими, и при этом устроил "обнимашки" с представителями террористов

Об этом она написала у себя на Facebook в субботу, 6 апреля 2019 года.

"В эти дни координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками - военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия. Также боевики показали ему еще двух гражданских незаконно удерживаемых оккупантами ", - отметила Геращенко.

Однако, по ее словам, Фришу позволили увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в украинском списке с требованием их навестить. В частности, Украина настаивала на встрече со Станиславом Асеевым, однако встреча не состоялась.

"К сожалению, вместо 10 заложников, в посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем", - добавила Геращенко.

Она также выразила возмущение "теплых объятий" Фриша с представителями российской оккупационной администрации, видео которых распространяют российские и сепаратистские пропагандистские ресурсы.

"Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не является закрытым характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не" обнимашок ", - отметила Геращенко.

"Я понимаю эмоции родных заложников и освобожденных нами заложников, и также считаю, что задекларированная беспристрастность и равноудаленность представителей ОБСЕ требует от них более сдержанного публичного поведения с незаконной" властью "Донбасса. Публичные объятия вызывают в украинском обществе острую реакцию, и от координаторов ОБСЕ мы ждем разблокирования вопроса телефонных связей и переписки, и посещение ВСЕХ тех заложников, которые были заявлены в списке как обязательные ", - подытожила она.