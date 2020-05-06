"Пасхальный" обмен пленными: освобожденного из ОРДО арестовали по подозрению в мошенничестве и взломе компьютерных сетей

6 мая, 2020, 17:47

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу с возможностью выйти под залог в 420,2 тыс. гривен одного из освобожденных 16 апреля во время обмена пленных с "Л/ДНР"

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Согласно данным, опубликованным в Едином госреестре судебных решений, заседание состоялось 30 апреля.

Отмечается, что Садовского обвиняют по статьям о "мошенничество в особо крупном размере" (наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества) и "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" (наказывается ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет).

Сообщается, что уголовное производство открыли еще 14 марта 2018 года, когда Садовский уже находился в заключении на неподконтрольной территории.

По данным "Медийной инициативы за права человека", Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла оператор. Расследование начали по подозрению в убийстве еще когда Донецк был под контролем Украины, но судили уже после оккупации. Так называемый "суд ДНР" приговорил его к пожизненному заключению. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме "ДНР" он находился с конца мая 2014 года.

С марта 2018 года Садовский объявлен в розыск. В день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации, а 30 апреля Садовского задержали.

В то же время, адвокат Садовского, Владимир Лысенко, заявил, что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не касаются событий 2014 года.

Кроме того, адвокат сообщил, что его подзащитный останется в СИЗО, поскольку не имеет необходимой суммы, чтобы оплатить залог.