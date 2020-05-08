OCCRP заявила о притеснениях свободы слова через вызов Бабинец на допрос после запроса к нардепу Дубинского

8 мая, 2020, 13:43

8 мая Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявил о притеснениях свободы слова из-за вызова на допрос полицией Анны Бабинец по поводу нарушения тайны переписки

Об этом международная журналистская организация OCCRP сообщила в Facebook.

OCCRP осудил украинскую власть за преследование журналистов проекта партнера, сайта Slidstvo.Info, говорится в заявлении организации, обнародованном 8 мая. Организация призвала прекратить расследование и притеснение коллег.

"OCCRP сегодня узнал, что Национальная полиция Украина вызвала главного редактора Slidstvo.Info Анну Бабинец на допрос 13 мая. Бабинец также является региональным редактором OCCRP", - заявили в организации.

В OCCRP отметили, что вызов Бабинец является частью "осуществляемого МВД Украины досудебного расследования, основанного на необоснованных и ложных обвинениях журналистов Slidstvo.Info в "шпионаже", включая незаконный шпионаж за послом США в Украине Марией Йованович".

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"Расследование было начато... после жалобы депутата парламента Украины Александра Дубинского, который был получателем одного из запросов на информацию", - сообщает OCCRP.

Наказание по статье 163 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер"), которая фигурирует в вызове на допрос, предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Журналисты Slidstvo.Info могут быть подвергнуты обыскам и изъятию конфиденциальных журналистских материалов в ходе досудебного расследования, отметили в OCCRP.

"Это дело является прямым нападением на свободу слова и демократию в Украине", - сказал соучредитель и издатель OCCRP Дрю Салливан.

В декабря 2019 году журналисты проекта Slidstvo.Info прислали запросы 14 украинским чиновникам, политикам и агентствам, ища информацию о вопросах, связанных с отношениями США и Украины. Среди получателей этих запросов были министр внутренних дел Арсен Аваков и депутат Александр Дубинский.

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