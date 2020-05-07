Главреда "Слидство.инфо" вызвали на допрос в полицию из-за запроса нардепу Дубинскому

7 мая, 2020, 21:47

Национальная полиция вызвала на допрос в качестве свидетеля главного редактора агентства журналистских расследований "Слидство.инфо" Анну Бабинец

Об этом говорится в письме, поступившем на почту "Слидство.инфо".

Причина - Бабинец написала запрос депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому относительно его связей с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

В повестке указано, что вызов связан с делом по ч.2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) Уголовного кодекса.

В редакцию пришло еще одно письмо с вопросами к "Слидство.инфо".

"Эти вопросы касаются запроса на информацию, направленную агентством "Слидство.Инфо" народному депутату Александру Дубинскому в декабре 2019 года. Они касались возможных встреч с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с Рудольфом Джулиани", - пишет издание.

В повестке не указана причина вызова, сама Бабинец уверена, что это из-за запроса Дубинскому.

"За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду - с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает поэтому журналистов-расследователей ", - сказала она.